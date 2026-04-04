Синоптики предупредили о похолодании в конце недели

В Москве к концу предстоящей недели вновь ожидаются ночные заморозки, а наиболее холодная погода установится в четверг и пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его оценке, в начале недели погодные условия будут нестабильными. В ночь на понедельник кратковременное влияние области повышенного давления приведет к прекращению осадков и небольшому понижению температуры. Однако уже днем облачность усилится из-за приближения атмосферного фронта с запада, что снова принесет дожди, а воздух прогреется до плюс восьми — плюс десяти градусов.

Во вторник столица окажется в более теплом секторе североатлантического циклона, который будет смещаться в сторону северо-запада европейской части России. Это приведет к сохранению кратковременных осадков и небольшому повышению температуры — до плюс девяти — плюс одиннадцати градусов.

Среда, как уточнил синоптик, станет последним относительно теплым днем недели. После этого начнется постепенное похолодание на фоне ухода циклона к северо-востоку. Несмотря на сохраняющиеся дожди, температурный фон понизится незначительно — до плюс семи — плюс девяти градусов.

До середины недели ночные температуры в городе будут оставаться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, без заморозков. Однако уже к четвергу и пятнице ситуация изменится: регион окажется под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося из районов Средней Волги к юго-востоку Центрального федерального округа.

В результате в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Ночью возможны слабые заморозки, тогда как днем воздух прогреется лишь до плюс шести — плюс восьми градусов. При этом устойчивого снежного покрова не прогнозируется.

По данным специалиста, холодный период завершится к воскресенью, 12 апреля. После этого ночные температуры вновь станут положительными, а дневные показатели превысят отметку в десять градусов.

Далее, по прогнозу синоптика, в столице установится более теплая погода, которая продержится практически до конца второй декады апреля: ночью температура будет колебаться в пределах плюс одного — плюс шести градусов, а днем подниматься до плюс 12 — плюс 17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается мощное изменение климата.