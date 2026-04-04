Врач оценил влияние кофеина на плотность костной ткани

Терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов прокомментировал влияние кофе на состояние костной ткани и вероятность развития остеопороза. В разговоре с « Лентой.ру » он отметил, что связь между употреблением кофеина и снижением плотности костей существует, однако она значительно менее прямолинейна, чем принято считать.

По его словам, кофеин действительно обладает легким мочегонным действием, а также способен в небольшой степени уменьшать всасывание кальция в кишечнике и ускорять его выведение из организма через почки. При этом специалист подчеркнул, что масштабы этих потерь часто преувеличиваются.

Козлов пояснил, что одна чашка кофе приводит к утрате лишь нескольких миллиграммов кальция — примерно от двух до шести. Для сравнения, в одном стакане молока содержится около 300 миллиграммов этого элемента. Исходя из этого, врач сделал вывод, что влияние кофе на кальциевый баланс в большинстве случаев остается незначительным.

Эксперт также обратил внимание, что сам по себе кофе крайне редко становится причиной остеопороза. Риски, по его оценке, возрастают при сочетании нескольких факторов. В частности, речь идет о недостаточном поступлении кальция с пищей, регулярном употреблении большого количества крепкого кофе — более четырех-пяти чашек в день — а также о женщинах в постменопаузе, у которых из-за гормональных изменений костная ткань становится более уязвимой.

