Эксперт назвал самые популярные кроссоверы в России по итогам марта

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные о продажах новых легковых автомобилей в России за март. По подсчетам специалистов, за месяц было реализовано 104 278 машин, что на 30,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В статистику включены не только официальные поставки, но и автомобили, ввезенные через параллельный импорт.

Среди кроссоверов наибольший спрос пришелся на Haval Jolion, продажи которого достигли 5 547 экземпляров. Следом расположились Tenet T7 с результатом 5 480 единиц и Tenet T4, разошедшийся тиражом 3 840 автомобилей. При этом Jolion и T7 заняли вторую и третью позиции в общем рейтинге моделей российского рынка, опередив Lada Vesta, но уступив первенство Lada Granta.

В число наиболее востребованных SUV также вошли Haval M6 (3 114 проданных машин), Belgee X50 (2 780 единиц) и Geely Monjaro, который выбрали 2 631 покупатель.

Отдельно отмечается повышенный интерес к модели Monjaro. Он был связан с намерениями Минпромторга России ввести с 1 апреля обновленный механизм расчета утилизационного сбора для автомобилей, импортируемых из стран ЕАЭС. Опасаясь изменений, покупатели и поставщики ускорили ввоз таких машин.

