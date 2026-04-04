В Подмосковье спасли пожилую женщину, оказавшуюся запертой на балконе

В селе Узуново произошел инцидент с пожилой местной жительницей, которая оказалась запертой на балконе своей квартиры. О случившемся 3 апреля сообщили в Московской областной противопожарно-спасательной службе.

По данным ведомства, 90-летняя женщина не смогла попасть обратно в жилье и начала звать на помощь. Ее крики услышали соседи, после чего обратились в экстренные службы.

Прибывшие специалисты оценили обстановку и решили отказаться от вскрытия входной двери. Вместо этого было принято решение использовать трехколенную лестницу. Один из спасателей поднялся на балкон третьего этажа и помог пенсионерке вернуться внутрь квартиры.

Отмечается, что в результате происшествия женщина не получила травм.

Ранее сообщалось, как мошенники разводят владельцев iPhone.