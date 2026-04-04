«Некоторое время оставались, смеялись»: как подростки сбили пенсионера в московском Чертанове и ушли до приезда медиков

В московском районе Чертаново подростки, передвигавшиеся на электросамокате, сбили пожилого мужчину и скрылись с места происшествия. Об этом информирует Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «112». Очевидцы отметили, что сразу после инцидента девушки не покинули место происшествия. Однако их реакция людям показалась непонятной. К моменту прибытия медиков подростков уже не было.

По информации издания, все произошло в одном из дворов жилого района. Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что управляли электросамокатом две девушки. На вид им можно было дать 14–16 лет.

По словам очевидцев, после того как подростки сбили пенсионера, девушки не спешили покидать место происшествия, но и не оказывали помощь пострадавшему. Они какое-то время оставались на месте, вели себя, как показалось очевидцам, легкомысленно и даже смеялись. Однако к моменту приезда скорой помощи, по данным издания, девушки уже скрылись.

По предварительной информации, в результате наезда пострадавший получил серьезную травму — у него диагностирован открытый перелом ноги.

Ранее сообщалось, что в Люберцах с 1 апреля запретят аренду электросамокатов из-за роста ДТП.