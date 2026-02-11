Квитанция за ЖКХ стала толще: юрист объяснил, какие строчки можно смело вычеркнуть

Преподаватель юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов. раскрыл законные основания для отказа от оплаты отдельных услуг в квитанциях за жилищно-коммунальное хозяйство. По словам эксперта, ряд позиций, включающих обслуживание охраны, работу консьержей или уборку придомовой территории, могут быть признаны навязанными, если они не были одобрены на общем собрании собственников с соблюдением установленного кворума. Об этом пишут Известия .

Ключевым критерием законности таких дополнений является корректно проведенное собрание жильцов. Только его легитимное решение обязывает всех собственников к внесению платежей. В случае процессуального нарушения, например, при недостаточной явке или ненадлежащем уведомлении, решение собрания можно оспорить через суд, что освобождает несогласных от оплаты.

Параллельно эксперт напомнил о существующих федеральных и региональных мерах поддержки для уязвимых категорий граждан. Отдельные льготные программы, подобные московской скидке для ветеранов труда, демонстрируют потенциал для расширения помощи в других субъектах страны, что указывает на дифференцированный подход в жилищно-коммунальной сфере помимо вопросов обязательности услуг.

