КВН-щики из Красногорска продемонстрировали свой юмор на большой сцене

Пять команд продемонстрировали свое юмористическое мастерство. Они померились силами в рамках трех конкурсов.

На сцену вышли команды:

«Кроксы» МБОУ СОШ № 15

«3К» Гимназия № 2

«Даешь Молодежь» Лицей №4

«Закон Мерфи» МАУК ККДК «Подмосковье»

«Импульс» Молодежный центр

Победила в честном бою команда 3К» Гимназии № 2.

Темой программы был выбран «Сказ о правильном выборе». Ребята шутили на тему школьной жизни, смогли также затронуть истории из мировых новостей и нейросетей. Зрители очень тепло встречали миниатюры команд, отдавая свои аплодисменты самым смешным и удачным. Турнир получился очень динамичным и современным. Многие зарисовки на школьную тему особенно понравились всем присутствующим в зрительном зале.