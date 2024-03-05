КВН-щики из Красногорска продемонстрировали свой юмор на большой сцене
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Во Дворце культуры «Подмосковье» завершился 29-й турнир КВН-щиков городского округа Красногорск.
Пять команд продемонстрировали свое юмористическое мастерство. Они померились силами в рамках трех конкурсов.
На сцену вышли команды:
«Кроксы» МБОУ СОШ № 15
«3К» Гимназия № 2
«Даешь Молодежь» Лицей №4
«Закон Мерфи» МАУК ККДК «Подмосковье»
«Импульс» Молодежный центр
Победила в честном бою команда 3К» Гимназии № 2.
Темой программы был выбран «Сказ о правильном выборе». Ребята шутили на тему школьной жизни, смогли также затронуть истории из мировых новостей и нейросетей. Зрители очень тепло встречали миниатюры команд, отдавая свои аплодисменты самым смешным и удачным. Турнир получился очень динамичным и современным. Многие зарисовки на школьную тему особенно понравились всем присутствующим в зрительном зале.