Квота на трудовых мигрантов может вырасти из-за нехватки рабочих сил

Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение трудовых мигрантов в следующем году на 20%, до 279 тыс. разрешений. Об этом сообщил « Коммерсантъ ».

По данным ведомства, около 92% квоты предполагается направить на привлечение квалифицированного персонала для промышленных предприятий и крупных инфраструктурных проектов. Остальная часть касается неквалифицированных работников, занятых на тяжелых и трудоемких видах работ.

Сейчас в Россию для официального трудоустройства ежегодно приезжают примерно 3,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что детей мигрантов освободят от теста по русскому языку.