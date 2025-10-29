Квота на трудовых мигрантов может вырасти из-за нехватки рабочих сил
Фото: [Фото: istockphoto.com/anatoliycherkas]
Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение трудовых мигрантов в следующем году на 20%, до 279 тыс. разрешений. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По данным ведомства, около 92% квоты предполагается направить на привлечение квалифицированного персонала для промышленных предприятий и крупных инфраструктурных проектов. Остальная часть касается неквалифицированных работников, занятых на тяжелых и трудоемких видах работ.
Сейчас в Россию для официального трудоустройства ежегодно приезжают примерно 3,5 млн человек.
