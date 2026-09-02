Квоты остаются в силе: почему власти РФ отказались досрочно закрывать климатический проект
Коммерсантъ: Минэкономразвития отказалось сворачивать Сахалинский эксперимент
Минэкономразвития РФ отклонило инициативу региональных властей и подтвердило, что климатический эксперимент на Сахалине продлится до изначально запланированного срока — конца 2028 года. В ведомстве считают необходимым полностью оценить результаты квотирования выбросов парниковых газов для формирования будущей национальной системы углеродного регулирования. Об этом сообщает газета Коммерсантъ.
Подробности решения Минэкономики и позиция регионального бизнеса
Ключевые детали дискуссии вокруг сроков проведения климатического эксперимента:
- Позиция ведомства: Минэкономразвития подчеркивает необходимость отследить долгосрочные результаты эксперимента до 2028 года. Регион обязан не просто зафиксировать углеродную нейтральность, но и удерживать ее показатели на протяжении всего установленного законом периода.
- Предложение губернатора: В июне 2026 года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к полпреду Юрию Трутневу с просьбой завершить проект на два года раньше — 31 декабря 2026 года. По мнению региональных властей, жесткие квоты на выбросы в текущих экономических условиях ограничивают инвестактивность и промышленный рост.
- Механизм углеродного регулирования: В рамках эксперимента с 2022 года для крупных островных предприятий действуют обязательные квоты. Превышение лимитов влечет штрафные выплаты, а достигнутая экономия трансформируется в торгуемые углеродные единицы.
- Отличие от общероссийских норм: В остальных субъектах РФ для бизнеса пока сохраняется только обязанность подавать отчетность при выбросах более 50 тыс. тонн CO2-эквивалента в год, без введения штрафных санкций.