La Nacion: Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ попросту заглохло

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с журналистами испанской La Nacion назвал несколько причин, почему так разрекламированное Киевом победное контрнаступление движется так медленно и без особых успехов.

Со слов украинского лидера, одни участки фронта наглухо заминированы российскими военными, на других участках есть также «свои, другие сложности».

«Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского испанское издание.

Президент Украины, на просьбу журналистов пояснить, что именно, помимо мин, мешает ВСУ наступать, заявил, что «трудно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия».

Напомним, ранее Минобороны РФ отчиталось о работе сил российской противовоздушной обороны за минувшие сутки. Там проинформировали, что на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей ПВО были сбиты 16 украинских дронов, а также 11 снарядов РСЗО HIMARS.