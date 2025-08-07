Мошенники начали рассылать поддельные письма от ГИБДД с фальшивыми штрафами

В России участились случаи мошенничества с рассылкой поддельных писем от имени ГИБДД. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Так, злоумышленники рассылают электронные сообщения, в которых утверждают, что получатель якобы нарушил правила дорожного движения и должен оплатить штраф. Письма оформлены в официальном стиле и содержат PDF-файл, имитирующий постановление о правонарушении.

Главная опасность таких писем — встроенная кнопка «Оплатить сейчас», которая ведет на фишинговый сайт. На этой странице пользователей просят ввести данные банковской карты, после чего мошенники получают доступ к их счетам.

Другой вариант — зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное программного обеспечения (ПО) на устройство жертвы.

В ведомстве предупредили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например, портал «Госуслуги» или приложение «Штрафы ГИБДД». В реальных постановлениях нет ссылок для мгновенной оплаты — штрафы можно проверить и погасить только через госплатформы.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиянок на доставке букетов.