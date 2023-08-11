Лада Дэнс вышла на связь с подписчиками после серьезного ДТП

Напомним, что звезда 90-х чуть не лишилась жизни, когда попала в аварию на Симферопольском шоссе. Однако Лада Дэнс все же отделалась черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

С места аварии певицу экстренно госпитализировали. Сейчас она находится в стенах частной клиники и иногда выходит на связь. Недавние снимки изувеченного лица Лады Дэнс, обмотанного бинтами, шокировало фанатов не меньше родственников знаменитости.

На данный момент она изредка появляется в сети несмотря на то, что ей это дается довольно сложно. Однако поклонники поддерживают любимую звезду теплыми словами и надеждой на скорейшее выздоровление.