«Лада-Ларгус» заглох в чаще: дроны, собаки и камеры помогли найти пенсионера с четырехлетним внуком

В Самарской области благополучно завершились масштабные поиски 82-летнего мужчины и его четырехлетнего внука, которые пропали, уехав на автомобиле в лес. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, пенсионер 1944 года рождения вместе с ребенком выехал на «Ладе-Ларгус» из Советского района Самары в сторону села Новый Буян.

Позже с пропавшими удалось связаться по телефону, однако определить их точное местоположение не получилось. К поискам немедленно подключили полицейских, волонтеров и местных жителей. В воздух подняли беспилотники, на маршрут вывели служебных собак, а специалисты отслеживали передвижение машины по записям с камер видеонаблюдения.

В итоге пенсионера и ребенка обнаружили недалеко от села Михайловка. В МВД подчеркнули, что их жизням и здоровью ничто не угрожает.