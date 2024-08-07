Лагерь «Мечта» в Подольске готов принять детей из Курской области

Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в Подольске готов принять детей из Курской области. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Бекетов.

«У нас все готово, чтобы разместить у себя детей из Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома. Мы подготовили отдельные комнаты для мальчиков и девочек», - рассказал он.

Дети будут размещены в спальном корпусе. Там уже проживают семьи беженцев — более 120 человек.

В пункте временного размещения для жильцов организовано пятиразовое питание. На территории лагеря для детей есть игровые и спортивные площадки.