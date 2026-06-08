Лаяла и без поводка: в Ярославле спасатели выгнали мужчину с собакой с пляжа

В Ярославском обществе спасения на водах напомнили отдыхающим о запрете нахождения с животными на пляжах. Как рассказали спасатели, одному из посетителей сделали замечание и попросили уйти — его собака лаяла и находилась без поводка, передает YAR.KP.RU .

Запрет на пребывание с животными на пляжных территориях установлен пунктом 3.4 постановления правительства Ярославской области, регламентирующего правила охраны жизни людей на водных объектах региона.

Этим же пунктом правил, как пояснили в обществе, запрещается купаться в местах с запрещающими аншлагами, заплывать за буйки, прыгать в воду с движущегося речного транспорта, мостов и пристаней. Также нельзя купаться в состоянии опьянения, загрязнять водоем и берег, играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, допускать шалости в воде, а также плавать на досках, лежаках и автомобильных камерах.