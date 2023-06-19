Лайма Вайкуле хочет объединить артистов-беглецов, покинувших Россию

В свете последних событий множество отечественных звезд не задерживаются надолго в стране. Это связано со многими причинами, но одно стало ясно – помочь сбежавшим стремится советская певица. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

Не всем беглецам удается так же хорошо устроить свою жизнь за рубежом, как это удалось некогда на территории Российской Федерации. Однако у нас их концерты отменяют, и им не остается ничего другого, кроме как давать их в другом месте.

К тому же таких артистов активно поддерживают другие звезды. Одна из них – Лайма Вайкуле, вернувшаяся в родную Латвию. Она продолжает периодически негативно высказываться в адрес россиян, помогая при этом сбежавшим из страны звездам. Как известно, она хочет объединить всех в одну группу.