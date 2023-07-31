Лайнер Astoria Grande исключил Батуми из своего маршрута

Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в порт Батуми для остановки, следует из сайта генерального агентства по продаже круизов.

Официальная причина изменения маршрута пока не объявляется.

Появление в Батуми лайнера с российскими туристами на борту вызвало протесты у грузинской оппозиции. Сегодня утром были задержаны девять участников антироссийской акции.

Накануне замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что страна заинтересована в прибытии туристов всеми видами транспорта, включая морской. Он подчеркнул, что лайнер Astoria Grande не находится под санкциями какой-либо страны.