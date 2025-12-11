«Лакомство превратилось в опасность». Владельцы кошек массово жалуются на популярный корм

Владельцы кошек из ряда российских регионов массово сообщают о серьезных проблемах со здоровьем у своих питомцев, которые возникли после употребления влажного корма Felix, производимого компанией Purina. Данная информация стала публичной благодаря обращению в редакцию URA.RU.

По словам хозяев, у животных наблюдалась острая негативная реакция: сильная рвота, вялость и полный отказ от еды. При регулярном кормлении данным продуктом у некоторых кошек развились хронические нарушения в работе пищеварительного тракта, а также были зафиксированы сбои в функции печени и почек. Помимо внутренних расстройств, у питомцев появились внешние симптомы: интенсивный зуд, очаговое выпадение шерсти и воспалительные поражения кожи.

Как отмечают потребители, ранее их кошки употребляли этот корм без видимых последствий, однако в последнее время реакция стала мгновенной и резко негативной. При этом стоит убрать продукт из рациона, как состояние животного начинает быстро улучшаться, что, по мнению хозяев, явно указывает на связь недомогания с конкретной партией или составом корма.

