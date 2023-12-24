Lamborgini Urus с девушкой за рулем насмерть сбила человека в Москве на Ленинградском шоссе

На севере Москвы произошло ДТП с участием автомобиля премиум-класса Lamborgini Urus.

Как передает Baza, спорткаром, предварительно, управляла 33-летняя Алена Грушка, являющаяся владелицей сети салонов красоты Grushka.

Она не справилась с управлением, выскочила на тротуар и сбила девушку-пешехода, кот орая скончалась от полученных травм.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все подробности произошедшего.