Лантратова: в России мошенники стали применять схему под видом школьных психологов

Депутат Госдумы Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия — За правду» сообщила в беседе с РИА Новости, что в России мошенники начали выдавать себя за школьных психологов.

Парламентарий рассказала, что мошенники связываются с жертвами по телефону или через сообщения, выдавая себя за школьных психологов. Они утверждают, что ребёнок не прошёл «обязательное психологическое тестирование», которое якобы проводилось в школе.

Далее мошенники настоятельно советуют «пересдать тест» по специальной ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует портал «Госуслуг» или «школьный ресурс». На этом поддельном сайте злоумышленники просят пользователей ввести личные данные. После этого мошенники крадут деньги с банковских карт или используют полученную информацию для дальнейших мошеннических действий.

«Мошенники давят психологически. Говорят: «Если не пройдёте тест, ребёнок не сможет учиться» или «это конфиденциально, не говорите родителям». Дети, особенно подростки, часто попадаются первыми — они получают сообщения в соцсетях или мессенджерах», — предупредила Лантратова.

