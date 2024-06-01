Российские военные группировки «Север» ВС РФ продолжают планомерно продвигаться вглубь позиций ВСУ на харьковском направлении. Как передают военкоры с мест, в наполовину освобожденном Волчанске «иксоводами» ликвидирован американский БТР «Страйкер».

Отмечается, что данная бронетехника в волчанске и окрестностях имеются у 82 одшбр ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Новая Казачья гаубицу Д-30 поразил выпущенный российскими бойцами барражирующий боеприпас.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.