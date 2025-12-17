Заседание Верховного суда по многолетнему имущественному спору певицы Ларисы Долиной и предпринимательницы Полины Лурье в среду началось с костюмированного скандала, больше похожего на эпизод из голливудского блокбастера, чем на судебный процесс. Как передает REGIONS , неизвестный в полном облачении Человека-паука установил у здания суда плакат с оскорбительными надписями в адрес артистки, а затем, привлекая внимание СМИ, громко провозгласил: «Лариса Долина — одна из нас!» После этого он сорвал маску, обнажив лицо, и устроил импровизированный забег вокруг здания суда.

Акция, по данным телеграм-канала «В Балашихе|Все новости», была немедленно пресечена. Правоохранители задержали дебошира, в отношении которого теперь решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Однако ключевым оказалось не задержание, а мотивация задержанного. Как выяснилось, его перформанс — прямая отсылка к центральному эпизоду в истории конфликта.

Напомним, Долина стала жертвой мошенника, который представился сотрудником Росфинмониторинга по поддельному паспорту. В качестве фотографии в этом фейковом документе злоумышленник использовал снимок британского актера Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Таким образом, костюм у здания суда стал грубой и провокационной насмешкой над ситуацией, в которую попала певица.

Как заявил арт-директор певицы Сергей Пудовкин, критика в адрес Долиной давно переросла в систематическую травлю. Волна хейта в соцсетях, отмены концертов, а теперь и публичные костюмированные акции — все это, по его словам, нанесло серьезный удар по психологическому и физическому состоянию артистки.

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье. Лариса Долина попала в чрезвычайно сложную ситуацию», — цитируют Пудовкина СМИ.

Несмотря на шумный спектакль у входа, внутри Верховный суд вынес конкретное процессуальное решение. Иск Полины Лурье был удовлетворен: все предыдущие судебные акты по делу об имуществе отменены, а материалы направлены на новое рассмотрение в суд города Балашихи. Это означает, что юридическая битва за квартиру певицы возвращается на начальную стадию, растягиваясь на неопределенный срок.

