Лариса Долина раскрыла, как ее изменил скандал с квартирой

Певица Лариса Долина откровенно рассказала, как повлияла на ее жизнь громкая история с московской квартирой, деньги от продажи которой похитили злоумышленники. Артистку цитирует kp.ru .

По словам Долиной, она научилась преодолевать трудности и двигается дальше: записывает новые треки, выступает с концертами и играет в театральных постановках.

«Это было еще одно испытание, которое Господь мне послал. Я должна была через все пройти, чтобы что-то открыть в себе. Посмотреть на жизнь другими глазами», — делится певица.

Исполнительница также подчеркнула, что живет с абсолютно чистой совестью, потому что никому не сделала ничего плохого и всех простила.

В 2025 году Долина оказалась в эпицентре скандала. Больше года звезда отказывалась съезжать с квартиры, которую сама же продала за 112 миллионов рублей. Покупательница Полина Лурье, мать двоих маленьких детей, осталась и без жилья, и без денег. Артистка заявляла, что ее обманули мошенники. Все предыдущие судебные инстанции вставали на сторону Долиной, однако 16 декабря прошлого года Верховный суд вынес решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина снимает жилье.

Ранее сообщалось о том, что суд обязал мошенников вернуть Долиной более 60 млн рублей.