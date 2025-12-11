Руководитель ФПБК требует удалить эпизоды с Ларисой Долиной из «Невероятных приключений Шурика»

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал вырезать из культовой советской комедии «Невероятные приключения Шурика» все сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной. Свое обращение общественник озвучил в комментарии для «Газеты.Ru».

Виталий Бородин поставил ультиматум: если эпизоды с певицей не будут удалены, его организация выступит с требованием убрать фильм из новогоднего эфира 31 декабря. По его мнению, Долиной необходимо запретить появляться во всех праздничных программах из-за разочарования в ней россиян.

«Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — пояснил свою позицию глава ФПБК.

Бородин убежден, что трансляция фильма с участием артистки в главную ночь года станет сигналом, что ее репутация не пострадала из-за недавнего скандала с продажей и возвратом квартиры.

«Мы попросим вырезать Долину или снять фильм с эфира, обратимся в министерство культуры и еще в ряд других структур», — заявил он.

