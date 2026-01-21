Лариса Долина спела на премии Высоцкого песню о кровной мести
Долина спела про кровную месть после завершения истории с квартирой
Фото: [соцсети]
На церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея» Лариса Долина представила публике знаковую композицию.
Народная артистка России выбрала для исполнения песню «О двух красивых автомобилях», тема которой перекликается с идеей кровной мести.
Это выступление состоялось вскоре после того, как завершилась затяжная и широко обсуждаемая судебная эпопея певицы, связанная с ее квартирой в Хамовниках.
Также стало известно о том, что певице Ларисе Долиной предстоят работы по ликвидации искусственного водоема на ее участке. Процесс, согласно данным источника, займет примерно два месяца и потребует согласований с администрацией.
Ранее сообщалось о том, что Долина может поселиться за городом после выселения из квартиры в Москве.