Лариса Долина спела на премии Высоцкого песню о кровной мести

Народная артистка России выбрала для исполнения песню «О двух красивых автомобилях», тема которой перекликается с идеей кровной мести.

Это выступление состоялось вскоре после того, как завершилась затяжная и широко обсуждаемая судебная эпопея певицы, связанная с ее квартирой в Хамовниках.

Также стало известно о том, что певице Ларисе Долиной предстоят работы по ликвидации искусственного водоема на ее участке. Процесс, согласно данным источника, займет примерно два месяца и потребует согласований с администрацией.

Ранее сообщалось о том, что Долина может поселиться за городом после выселения из квартиры в Москве.