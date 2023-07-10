Лариса Гузеева останется ведущей в шоу «Давай поженимся»

Заслуженная артистка России, актриса Лариса Гузеева останется ведущей в новых выпусках шоу «Давай поженимся». Это подтвердил Первый канал в анонсе, опубликованном на сайте.

В сюжете анонса женщины и мужчины жалуются на отсутствие второй половинки и задаются вопросом, кто им сможет помочь устроить личную жизнь. В конце видео и появляется Гузеева – в окружении голубей и возле цветочной арки, ставшей известной зрителям шоу. В анонсе актрису назвали «феей Гименеей».

От самой Гузеевой комментариев по участию в шоу пока не поступало.

В июне генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что в эфир в скором времени выйдут новые выпуски шоу «Давай поженимся». По его словам, съемки программы должны были начаться 19 июня.

На Первом канале после начала специальной военной операции прекратили транслироваться некоторые развлекательные программы. В их числе оказались «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Вечерний Ургант», ведущим которого был Иван Ургант. Сейчас на телеканале выходят новые выпуски «Мужского и женского», а также программы «Пусть говорят».

Шоу «Давай поженимся» начало выходить в эфир с 2008 года. Сначала ее вела украинская и российская актриса Дарья Волга, но позже ее место заняла Гузеева. Вместе с ней шоу ведет сваха Роза Сябитова. Обычно программа выходила по будням.