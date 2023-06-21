«Ласковый лизунчик»: выяснилось, какие собаки не подойдут для службы

По словам эксперта, необходимо не только учитывать веками сформировавшиеся особенности породы, но и характер щенков в одном помете.

К примеру, у лайки генетически на протяжении многих веков развит охотничий инстинкт, то есть она от природы предрасположена к поиску зверя и обозначению его лаем. Ее будет практически невозможно надрессировать на защиту человека.

«То есть мы должны обязательно рассматривать индивидуальные особенности породы. И не только породы, но и каждой особи. Если, допустим, взять самую универсальную породу — немецкую овчарку — то даже внутри одного помета могут быть щенки, пригодные к разным видам службы», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кому-то из щенков природные инстинкты помогут искать, а кто-то — настойчивый, дерзкий, своенравный и с гонором. Таких собак используют в спецназе. Бывают робкие собаки, а бывают те, кто готов идти на конфликт с врагом.

«Ласковый лизунчик может вообще не подойти в служебной деятельности. Его лучше отдать в семью, где есть дети. Или можно в проводники для слабовидящих людей, спасательные службы. У таких собак нет агрессии вообще, им нравится общение с людьми», — уточнила собеседница.

При дрессировке собак необходимо учитывать природные инстинкты — пищевой, поисковый, добычный и социальный. Специалисты смотрят, какой из них наиболее выражен, и в соответствии с этим выбирают вид обучения.

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