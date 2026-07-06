Латвия хотела отдать, Украина не взяла: в чем причина срыва поставки вакцины на миллион евро

Латвия не смогла передать Украине 51 тысячу доз вакцины от коронавируса, закупленных более чем на миллион евро. Как выяснилось, Киев не сумел принять безвозмездную помощь из-за договоренностей, связанных с производителем Pfizer.

Минздрав Латвии уже подготовил проект распоряжения об отмене правительственного решения о передаче препаратов. Украина запрашивала поставку в январе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и истощения собственных запасов, а у латвийской стороны имелся излишек из-за упавшего спроса на вакцинацию. Однако реализовать препараты другим странам не позволил бы Pfizer, поэтому единственным выходом оставалась безвозмездная передача, которая теперь срывается.