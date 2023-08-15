Латвия объявила о срочной мобилизации войск на границе с Белоруссией
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Глава Минобороны страны Инара Мурниеце заявила, причиной срочного призыва является якобы некая растущая «гибридная угроза» со стороны соседней Белоруссией.
По ее словам, в ближайшие дни к госгранице будут направлены дополнительные резервы из числа отставников и находящихся в отпуске сотрудников госпогранслужбы прибалтийской страны.
«Латвийская погранслужба вызвала сотрудников из отпусков и запросила помощь в укреплении границы у армии — все это делается с целью не допустить столкновения с ВС Белоруссии», - цитирует министра информпортал Delfi.
К слову, ранее нечто подобное у своих границ затеяла соседняя с Белоруссией Польша. Варшава намерена в ближайшие дни разместить на границе с РБ порядка 10 тыс пограничников.