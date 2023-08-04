Латвия вышлет шесть тысяч россиян, не сдавших языковой экзамен

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака сообщил, что уведомления получат около шести тысяч человек, которые отказались сдавать экзамен или получать временный вид на жительство, они просто не вышли на связь. Новый закон в Латвии предписывает продлевать виды на жительство только после сдачи экзамена по государственному языку, это правило не касается только тех, кто младше 15 и старше 75 лет.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш пояснил, что тем, кто не сдал экзамен, дадут три месяца на то, чтобы самостоятельно выехать из государства. Если требование не будет выполнено, то госструктуры напомнят о необходимости съехать. Также нарушителя могут оштрафовать. Представитель ведомства признал, что могут возникнуть ситуации, когда нарушителя просто вывезут к границе, потому что по закону погранслужбы так и должны поступить.