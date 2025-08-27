Латвийских пограничников хотят заставить забыть русский язык

Руководство латвийской пограничной службы ужесточило внутреннюю политику в вопросах языка и лояльности.

Как сообщил генерал Гунарс Пуятс, возглавляющий ведомство, сотрудникам под угрозой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, запрещено использовать русский язык при выполнении служебных обязанностей.

По словам генерала, единственным разрешённым языком для общения во время несения службы является государственный — латышский. Данное требование аргументируется необходимостью соблюдения регламента.

Отдельно Пуятс упомянул о случаях расторжения контрактов с пограничниками за публикации в социальных сетях, выражающие симпатии к России. Подобные действия, по мнению руководства, наносят ущерб авторитету пограничной службы.

Этот внутриведомственный регламент действует в стране, где русскоязычное сообщество составляет значительную часть — около 40% от общего населения в 1,8 миллиона человек, при том что русский язык законодательно отнесён к категории иностранных.

Ранее сообщалось о том, что Латвийский пограничник погиб при подрыве на мине.