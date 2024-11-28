Лауреатом конкурса «Педагогический дебют» стала учитель из Пушкинского округа

Областной конкурс «Педагогический дебют», прошедший в Орехово-Зуево, собрал 55 талантливых молодых педагогов Подмосковья. Четыре дня напряженной борьбы и сложных испытаний определили лучших из лучших.

Среди участников ярко отличилась Дарья Алексеевна Морозова, учитель начальных классов МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №3». Исключительное мастерство и трудолюбие позволили преодолеть все конкурсные этапы и стать лауреатом конкурса. Успех Дарьи Алексеевны — это результат ее плодотворной работы.

В пресс-службе Методического центра Пушкинского округа выразили искренние поздравления Дарье Алексеевне, пожелав ей оставаться такой же смелой и целеустремленной. Слова признательности также адресовали всему коллективу МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №3».

Будущее образования Пушкинского округа в надежных руках молодых и талантливых педагогов — таких, как Дарья Алексеевна Морозова! Ее достижение является ярким примером того, что усердие и преданность своему делу приводят к заслуженному признанию и успеху.