Лауреатом премии «За вклад в здоровье нации-2025» стала Пушкинская клиническая больница

Медицинское учреждение стало лауреатом в номинации «За вклад в подготовку медицинских специалистов». Награждение в клинической больнице «РЖД Медицина» им. Н. А. Семашко провел вице-президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Камиль Бахтияров. Главный врач Владимир Мануйлов поблагодарил за оказанное больнице внимание.

«Очень приятно, что на федеральном уровне сейчас уделяют большое внимание системе наставничества и адаптации молодых специалистов на местах. В нашей больнице эта система практикуется уже давно, и приносит весьма ощутимые результаты. Главная наша ценность — это коллектив, поэтому мы столь активно развиваем программу наставничества. От того, насколько адаптация молодых специалистов на новом месте работы будет проходить комфортнее, зависит многое. В частности, наше будущее», — признался главный врач Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова Владимир Мануйлов.

В нынешнем году было заявлено более 100 номинантов премии. Цель программы — подержать престижность профессии, мотивировать специалистов на дальнейшее развитие и способствовать инновационному развитию отрасли.

Центр наставничества в Пушкинской больнице активно развивается. В 2024 году на его базе открыли симуляционный центр, который приобрели в рамках профсоюзного гранта. Он помогает молодым специалистам набираться необходимого для контакта с пациентами опыта.

Программа наставничества, которая реализовывалась в больнице вместе с первичной профсоюзной организацией, была признана лучшей в Подмосковье в 2023 году. Владимир Мануйлов отметил, что очередное номинирование — доказательство того, что больница движется в правильном направлении развития.