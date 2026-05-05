Лава, пепел и туристы как ни в чем не бывало: почему россияне не отменяют туры на Филиппины, где проснулись сразу два ву

Филиппинский архипелаг одновременно встряхнуло от пробуждения двух мощных стратовулканов и землетрясения, однако туристический поток из России остался невредимым. Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров во вторник заверил: все экскурсии идут строго по графику, а маршруты проложены вдалеке от опасных зон.

Первым активизировался легендарный Майон — почти идеальный конус высотой около 2,5 тысячи метров на острове Лусон, который местные жители почитают как священную гору. 3 мая геологи зафиксировали стромболианское извержение, вслед за которым сошли пирокластические потоки и начался интенсивный пеплопад. Спустя два дня эстафету подхватил вулкан Канлаон на острове Негрос, выбросивший столб пепла на 800 метров. Четырехкилометровую зону вокруг его кратера немедленно объявили запретной.

В туркомпании ITM group пояснили, что сложившаяся ситуация никак не отражается на проведении запланированных программ. Все достопримечательности, входящие в экскурсионные пакеты, находятся на безопасном удалении от районов, где фиксируется пеплопад. Вулкан Майон, уточнили в компании, расположен примерно в 330 километрах к юго-востоку от столицы Манилы и лежит в стороне от традиционных туристических троп.

Таким образом, запланированные туры продолжаются без малейших изменений. Дополнительный повод для беспокойства — землетрясение магнитудой 6 баллов, зафиксированное 4 мая с эпицентром на острове Самар, — также не внес корректив в планы путешественников.