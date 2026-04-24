«Ночной жор в туалет»: уролог предупредил, когда частые пробуждения убивают почки и мозг

Вскочили среди ночи «по маленькому» — и так три-четыре раза за ночь? Уролог-андролог Артур Богатырев огорошил заявлением: это не просто неудобство, а тревожный сигнал. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Доктор успокоил: до 60–65 лет один ночной поход в туалет — норма. А вот если вас будит позыв дважды, трижды, а то и каждые полчаса — бегом к врачу. Среди вероятных причин — синдром ночного апноэ (остановка дыхания во сне), который заставляет мозг просыпаться и заодно посылать сигнал в мочевой пузырь. Или же избыток соли в организме, который «притягивает» жидкость.

Особую панику, по словам специалиста, должны вызвать три «звоночка»: кровь в моче, резкое увеличение объема мочи (полиурия) и боль с жжением. Тут уже не до шуток — требуется срочное обследование.

Но в большинстве случаев проблему решают простые привычки. Богатырев советует меньше пить перед сном и урезать соль в вечерней еде. Также не помешает проверить уровень сахара и артериальное давление. И помните: если туалет зовет вас каждую ночь по второму кругу, это не «организм чистится», а повод насторожиться.

