Трудоустройство подростков и внедрение ИИ: что предлагает молодежь в Народную программу

Партия «Единая Россия» в рамках круглого стола в Балашихе подвела итоги выполнения Народной программы в Подмосковье за 5 лет по семейной и молодежной политике.

Также были собраны предложения педагогов, молодежи, представителей общественных организаций в новую Народную программу. Молодогвардейцы и студенты в формате деловой игры «Город пЕРемен» внесли несколько инициатив: привести в порядок подходы к электричкам и в целом инфраструктуру МЦД, построить коворкинг-центр с зонами для молодежи, создать сквер в честь героев СВО.

Руководитель подмосковного отделения «Российских студенческих отрядов». Павел Ковалев предложил организовать занятость подростков и расширить программу по получению рабочих профессий в школах.

«У нас тысячи ребят, которые готовы работать уже с 14 лет. Однако не все работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних. Это связано с определенными рисками, проверками и так далее. Хотел бы предложить детализировать программу трудоустройства, разъяснить нормативную базу, чтобы предприятия могли уверенно брать ребят на работу», - сказал он.

Директор Ногинского колледжа Андрей Чистов рассказал об успешном примере трудоустройства своих студентов и предложил масштабировать этот опыт на весь регион.

«Выпускник должен не просто знать теорию, но и уметь работать руками, дружить с искусственным интеллектом и знать, как его применять. Ребят уже пригласили на работу несмотря на то, что они пока учатся. В связи с этим у меня предложение масштабировать наш опыт: получить «банк кейсов» от предприятий по подобным задачам и системно продолжать внедрять технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах, вузах, а может быть, и св совместных проектах», – предложил он.

Председатель родительского комитета одного из садов Балашихи Кристина Дидяева отметила, что в Народную программу нужно внести капремонт учреждения.

«В детсаду много кружков, есть музей, а педагоги проводят яркие мероприятия с участием родителей. Родителям очень это все нравится. Но состояние детского сада уже не соответствует времени. Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети и педагоги занимались в чистом, светлом пространстве», – сказала она.

Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что предложения все «очень живые и конкретные».