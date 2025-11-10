«Лавка не для алкашей»: в Подмосковье жители придумали необычный стоп-сигнал для пьяниц

Жители дома № 1 на улице 9 Мая в Химках нашли оригинальный способ борьбы с шумными компаниями, облюбовавшими дворовую лавочку для регулярных алкогольных посиделок. Об этом пишет REGIONS .

Вместо бесконечных жалоб в официальные инстанции они изготовили и установили табличку с прямым посылом: «Лавка не для алкашей!» Как пояснил один из инициативных жильцов, цель проста — вернуть двору функцию места для спокойного отдыха, а не источника постоянного шума и антисанитарии. Особенно актуально это для семей с детьми и пожилых людей, которые больше всего страдают от подобных нарушителей порядка.

Юридическую основу для более эффективной борьбы с такими ситуациями комментирует подмосковный юрист Андрей Мелентьев. Он напоминает, что распитие алкогольной продукции во дворах, на детских площадках, в скверах и парках прямо запрещено федеральным законодательством. За это правонарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей. Если же граждане находятся в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, последствия становятся серьезнее — помимо увеличенного штрафа может грозить административный арест до 15 суток.

Эксперт отмечает, что хотя самодельная табличка может подействовать на некоторых граждан как форма общественного порицания, реальным инструментом воздействия остается вызов сотрудников полиции. Именно они уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях и применять санкции к нарушителям.

Ранее сообщалось, что в России владельцев шумных и нечистоплотных питомцев ждут штрафы.