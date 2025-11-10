Лавка смерти для собак: в Подмосковье иностранца и его семью заподозрили в употреблении домашних питомцев

В Щербинке Московской области произошло громкое преступление — задержан 67-летний Семен Ким, подозреваемый в похищении породистой собаки с возможным последующим употреблением животных в пищу. Подробности, в том числе у хозяйки питомца, выяснил REGIONS .

Инцидент произошел 7 ноября у гаражного кооператива в поселке Гарнизона «Остафьево», где неизвестный на серебристом Volkswagen выследил бордер-колли по кличке Сигма (сокр. — Сима), подманил питомца и силой затащил в автомобиль. Хозяйка собаки Ольга, не дождавшись возвращения питомца, организовала поиски с привлечением волонтеров, что позволило быстро выйти на след преступника.

Расследование показало, что задержанный иностранец ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В 2019 году в Ступино его вместе с женой и сыном задержали при попытке похищения русской гончей Альмы — тогда в их автомобиле обнаружили 21 ошейник, ножи, веревки и оглушенную собаку. После того случая семья сменила место жительства на Щеркинку, но, судя по всему, не прекратила противоправную деятельность. По словам хозяйки пропавшей собаки, во время последнего похищения сын подозреваемого стоял «на стреме», что может говорить о хорошо отлаженной схеме.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, поскольку стоимость породистого бордер-колли оценивается в 60 тысяч рублей. По данным источников, в квартире задержанного обнаружены останки собаки, хотя хозяйка Сигмы продолжает надеяться на чудо.

Адвокат Тимур Маршани поясняет, что в настоящее время подозреваемому грозит до 5 лет колонии по статье «Кража», но при доказательстве гибели животного и жестокого обращения с ним обвинения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали супругов, снабжавших корейские рестораны мясом собак.