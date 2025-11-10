Семейный бизнес: в Подмосковье задержали супругов, снабжавших корейские рестораны мясом собак

В Московской области правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в серийном похищении собак, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Среди задержанных оказались члены одной семьи — супружеская пара и их взрослый сын.

Владельцы пропавших животных считают, что преступники не просто похищали питомцев, но и умерщвляли, затем разделывали и продавали их мясо корейским ресторанам.

Следствие установило, что последней жертвой похитителей стала шестилетняя собака породы бордер-колли. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как собака, следуя за мужчиной, покидает территорию. После о ее местонахождении ничего не известно.

По данным телеграм-канала, это не первое привлечение фигурантов к ответственности. В 2019 году ту же семейную пару уже задерживали по аналогичным обвинениям.

В их квартире правоохранители обнаружили 20 разных ошейников, а также чужую собаку, находившуюся в бессознательном состоянии из-за воздействия каких-то веществ. По результатам того разбирательства суд ограничился назначением денежного штрафа в размере 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завели дело из-за травли семьи школьника, убитого собаками.