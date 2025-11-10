Семейный бизнес: в Подмосковье задержали супругов, снабжавших корейские рестораны мясом собак
SHOT: в Подмосковье задержали похитителей собак для корейских ресторанов
Фото: [Богородский. Ногинск. Выставка собак всех пород/Медиасток.рф]
В Московской области правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в серийном похищении собак, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Среди задержанных оказались члены одной семьи — супружеская пара и их взрослый сын.
Владельцы пропавших животных считают, что преступники не просто похищали питомцев, но и умерщвляли, затем разделывали и продавали их мясо корейским ресторанам.
Следствие установило, что последней жертвой похитителей стала шестилетняя собака породы бордер-колли. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как собака, следуя за мужчиной, покидает территорию. После о ее местонахождении ничего не известно.
По данным телеграм-канала, это не первое привлечение фигурантов к ответственности. В 2019 году ту же семейную пару уже задерживали по аналогичным обвинениям.
В их квартире правоохранители обнаружили 20 разных ошейников, а также чужую собаку, находившуюся в бессознательном состоянии из-за воздействия каких-то веществ. По результатам того разбирательства суд ограничился назначением денежного штрафа в размере 500 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завели дело из-за травли семьи школьника, убитого собаками.