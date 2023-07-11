Лавров о возможном расширении НАТО: «Мы принимаем адекватные и заблаговременные шаги»

Как сообщает KP.RU , Североатлантический альянс намерен осваивать территории двух стран – Финляндии и Швеции. По словам дипломата Сергея Лаврова, благодаря их вступлению в НАТО организация сможет разместить свою инфраструктуру недалеко от России.

В ответ же на это власти Российской Федерации заблаговременно начали предпринимать довольно адекватные шаги. Лавров отметил, что вероятное расширение НАТО может стать угрозой для безопасности России. Ведь тогда организация сможет освоить прилегающие к РФ территории для размещения на них своей инфраструктуры.

Также главу Министерства иностранных дел поразило, насколько быстро Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса с его преимуществами. А все для того, чтоб они смогли стать частью НАТО.