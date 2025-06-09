Музыкальный конкурс «Евровидение» своей вычурностью и экзотикой вызывает желание обратиться к песням об обычных человеческих ценностях. Такое заявление сделал Сергей Лавров, руководитель российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр выступил на «Форуме будущего — 2050». По его словам, в Соединенных Штатах уже пытаются делать в новом формате глобальные спортивные состязания. Он выразил надежду, что в будущем появится много новых мероприятий, в том числе и в сфере культуры.

«„Евровидение“ со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывает желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес», — указал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что британские спецслужбы заняты тем, что принимают участие в украинских терактах на российской территории. Без участия Великобритании Украина не могла бы успешно проводить свои операции. Дипломат допустил, что в этом также могут принимать участие и американцы.