Лавров высказал мнение о запрете на въезд российских авто в ряд европейских стран
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Сергей Лавров, являясь российским министром иностранных дел, сделал новое заявление. Об этом пишет RT.
Конечно, такое решение могло возмутить не только людей, которых развернули на границе, но и политиков. Так, например, свое мнение касательно данной меры высказал Сергей Лавров, являясь российским министром иностранных дел.
«Это проявление того, что принято называть нацизмом по отношению к русским только», — подчеркнул дипломат.
Напомним, что некоторые страны Европы, в частности, такие, как Финляндия и Эстония, уже ввели запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, а также и с соответствующими номерными знаками. Что касается Болгарии, то такой же запрет на въезд в страну вступит в законную силу под конец второго октября настоящего года. К слову, его действие распространяется как на грузовики, так и на легковушки.