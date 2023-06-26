Лавров заявил, что мятеж ЧВК «Вагнер» не повлияет на отношения РФ с дружественными странами

Также Министру иностранных дел «все равно», как они дальше будут развиваться с остальными. Об этом пишет KP.RU

Ранее в социальных сетях Евгений Пригожин написал, что российская армия якобы нанесла удар по тыловым лагерям частной военной компании. Согласно заявлению Министерства обороны, это сообщение – информационная провокация. После этого состоялся вооруженный мятеж группировки.

Ситуация разрешилась, но остался вопрос – как это отразится на отношениях России с другими странами. Глава МИД РФ, Сергей Лавров, поспешил на него ответить, сказав, что ничего не изменится в случае с дружественными странами. А касательно остальных уже не так важно.

Также в Кремле заявили о том, что мятеж не изменит ход СВО.