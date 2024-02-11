Лазарев запустил волну поддержки «диско-бабушки» из Сыктывкара

Исполнитель Сергей Лазарев стал благодетелем для одной пенсионерки Лидии из Сыктывкара, которая прославилась в Сети после его концерта. Ее прозвали «диско-бабушкой» за любовь к музыкальным мероприятиям и энергичность.

Лидия Уляшева из Сыктывкара полна энергии и бодрости, что показывает во время посещения концертов разных российских звезд. Однако условия для жизни у нее пугающие: 15 тысяч рублей пенсии не хватает на улучшение качества жизни. Старушка снимает комнату в общежитии, где не имеет возможности помыться или купить хорошие продукты: с этим ей всегда помогают неравнодушные соседи.

Пенсионерка посещала концерты Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Лепса и Сергея Лазарева. Последний не остался в стороне: как только он узнал, в каких условиях живет Лидия, решил ей помочь с квартирой и удобствами. Он также призвал подписчиков никогда не бросать в беде пожилых нуждающихся людей.

Позже к акции поддержке присоединились Оксана Самойлова и Джиган. Они увидели публикацию о Лидии в Shot и позвали пенсионерку в Москву. Ей оплатят перелеты и концерты, какие она только захочет. Сама бизнесвумен, как известно, из Ухты Республики Коми, вероятно, по этой причине ее растрогала история оптимистичной бабушки-землячки.

Ранее сообщалось, что в банках заблокировали счета Филиппа Киркорова.