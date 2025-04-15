Лазейка в WhatsApp позволила мошенникам обманывать россиян
В ГД предупредили о мошеннической лазейке в WhatsApp с ПО и картинками
Фото: [unsplash.com]
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал про брешь в WhatsApp*, которая позволяет обманывать граждан.
Как напомнил парламентарий, мошенники могут рассылать по WhatsApp* вредоносное программное обеспечение, маскируя все под картинку или документ. Многие пользователи имеют доверие к файлам, полученным через привычные каналы коммуникации.
В скором времени выпустят новое обновление приложения, которое позволит дополнительно защитить мессенджер.
«Однако пользователи должны помнить, что обновления нужно устанавливать не только по сигналу угрозы, а регулярно. Кроме того, не стоит открывать вложения из неизвестных источников, даже если они выглядят как обычные изображения или документы. При работе на компьютере лучше сохранять файл и проверять его антивирусом, чем запускать напрямую из мессенджера», — посоветовал Немкин
Ранее были названы способы заманивания мошенниками школьников в хитрые схемы.
*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России