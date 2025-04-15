Лазейка в WhatsApp позволила мошенникам обманывать россиян

«Однако пользователи должны помнить, что обновления нужно устанавливать не только по сигналу угрозы, а регулярно. Кроме того, не стоит открывать вложения из неизвестных источников, даже если они выглядят как обычные изображения или документы. При работе на компьютере лучше сохранять файл и проверять его антивирусом, чем запускать напрямую из мессенджера», — посоветовал Немкин