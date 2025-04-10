Депутат Гаврилов назвал способы заманивания мошенниками школьников в хитрые схемы

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, злоумышленники активно применяют соцсети для того, чтобы втереться в доверие к школьникам и вовлечь их в свои хитрые схемы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что мошенники используют так называемые мягкие методы с целью завоевать расположение детей. Подобные действия могут быть особенно опасными для младшеклассников и подростков, легко поддающихся влиянию.

По мнению парламентария, наиболее популярной схемой у злоумышленников в этом направлении является создание фейковых аккаунтов, представление блогерами, знакомыми или даже родственниками. Далее следует долгое общение с ребенком, мошенники втираются в доверие, после чего начинают просить о маленьких услугах: зарегистрироваться на неизвестном сайте, прислать фото банковских карт родителей или передать какую-либо важную посылку по адресу.

Ранее эксперт Митрохина раскрыла топ-3 схемы телефонного мошенничества в отношении детей.