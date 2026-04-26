Лазейка закрыта: власти лишили выплат семьи мигрантов без длительной связи с Россией

Правительство России утвердило новые правила предоставления социальной поддержки семьям с детьми. Согласно принятым изменениям, для новых граждан страны вводится обязательный период проживания в статусе гражданина, прежде чем они смогут претендовать на единое пособие, пишет ТАСС .

Пятилетний барьер для новых граждан

Кабинет министров официально закрепил норму, которая существенно меняет порядок назначения единого пособия для лиц, принятых в гражданство Российской Федерации. С 1 апреля 2027 года вступит в силу требование, согласно которому иностранцы должны постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не менее 5 лет. До этого момента социальная помощь назначалась практически сразу после получения российского паспорта, если семья соответствовала критериям нуждаемости. Нововведение направлено на поддержку тех, кто имеет длительную правовую связь с государством.

Кто освобожден от новых ограничений

Законодательство предусматривает ряд исключений, на которые ценз оседлости не распространяется. Требование о пятилетнем стаже проживания не затронет граждан, получивших паспорт по праву рождения, а также тех, кто стал россиянином в результате признания (включая жителей новых регионов — Донбасса и Новороссии). Льготные условия сохраняются для участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников. Кроме того, ограничения не коснутся участников специальной военной операции и членов их семей, для которых действуют особые меры социальной защиты.

Борьба с «социальным туризмом» и адресная помощь

Депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что данная мера закрывает правовую лазейку, позволявшую использовать пособия как легкий способ заработка без реальной интеграции в российское общество. По мнению парламентария, единое пособие должно стать инструментом поддержки семей, которые действительно укоренены в стране. Реформа призвана навести порядок в системе распределения бюджетных средств и обеспечить справедливый подход к распределению выплат, размер которых может достигать 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.