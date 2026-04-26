Лазейка закрыта: власти лишили выплат семьи мигрантов без длительной связи с Россией
Правительство России утвердило новые правила предоставления социальной поддержки семьям с детьми. Согласно принятым изменениям, для новых граждан страны вводится обязательный период проживания в статусе гражданина, прежде чем они смогут претендовать на единое пособие, пишет ТАСС.
Пятилетний барьер для новых граждан
Кабинет министров официально закрепил норму, которая существенно меняет порядок назначения единого пособия для лиц, принятых в гражданство Российской Федерации. С 1 апреля 2027 года вступит в силу требование, согласно которому иностранцы должны постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не менее 5 лет. До этого момента социальная помощь назначалась практически сразу после получения российского паспорта, если семья соответствовала критериям нуждаемости. Нововведение направлено на поддержку тех, кто имеет длительную правовую связь с государством.
Кто освобожден от новых ограничений
Законодательство предусматривает ряд исключений, на которые ценз оседлости не распространяется. Требование о пятилетнем стаже проживания не затронет граждан, получивших паспорт по праву рождения, а также тех, кто стал россиянином в результате признания (включая жителей новых регионов — Донбасса и Новороссии). Льготные условия сохраняются для участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников. Кроме того, ограничения не коснутся участников специальной военной операции и членов их семей, для которых действуют особые меры социальной защиты.
Борьба с «социальным туризмом» и адресная помощь
Депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что данная мера закрывает правовую лазейку, позволявшую использовать пособия как легкий способ заработка без реальной интеграции в российское общество. По мнению парламентария, единое пособие должно стать инструментом поддержки семей, которые действительно укоренены в стране. Реформа призвана навести порядок в системе распределения бюджетных средств и обеспечить справедливый подход к распределению выплат, размер которых может достигать 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.