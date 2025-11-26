«Лазейки для уклонистов должны исчезнуть». Что предлагают изменить депутаты-коммунисты в системе алиментов

Депутаты от КПРФ выступили с законодательной инициативой о введении минимального порога алиментных выплат для работающих родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты от КПРФ выступили с законодательной инициативой о введении минимального порога алиментных выплат для работающих родителей. Согласно проекту, базовый размер содержания на одного ребёнка должен составлять не менее 50% от действующего минимального размера оплаты труда. Если детей двое, сумма предложена к установлению в размере 75% от МРОТ, а на троих и более детей — в размере полной величины МРОТ.

Как пояснил сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов, действующая система позволяет недобросовестным родителям использовать правовые пробелы для уклонения от финансовых обязательств, что провоцирует затяжные судебные разбирательства. Принятие нового закона, по его словам, не только упростит процедуру взыскания, но и перераспределит бремя доказывания: обязанность подтверждать уровень своих доходов ляжет на самого плательщика алиментов.

