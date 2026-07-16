Лазерная эпиляция обернулась ожогами и СК: москвичка рассказала, как клиника переписала ее карту

29-летняя москвичка Екатерина Нефедова обратилась в Следственный комитет после того, как лазерная эпиляция в столичной клинике обернулась ожогами I–II степени и стойкими изменениями кожи.

Как пишут Telegram-каналы, во время процедуры женщина чувствовала сильное жжение, но мастер продолжила сеанс. Дома кожа на ногах покрылась коркой, и следующие два месяца пострадавшая лечилась по рекомендациям самой клиники, однако ожоги сменились огромными пигментными пятнами.

На повторном приеме ей предложили пилинг и фотоомоложение BBL, после которых боль вернулась, начались бессонница и лихорадка. Позже врачи объяснили, что такие ожоги нельзя было лечить агрессивными процедурами. Нефедова также заявила, что персонал клиники переписал ее медицинскую карту, а все обвинения в халатности отверг, списав проблемы со здоровьем на отпуск в Индонезии. По словам женщины, пережитое нанесло ей серьезную психологическую травму из-за необратимых изменений внешности.