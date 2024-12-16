«Лазерный трезубец»: на Украине заявили о наличии редкого оружия

Украина стала пятой страной в мире, которая имеет лазерное оружие. Об этом изданию «Страна» заявил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

Лазерное украинское оружие получило название «Трезубец» («Тризуб»). По словам Сухаревского, разработка может сбивать самолеты на высоте свыше двух километров. Также собеседник издания уточнил, что пока ведется работа по модернизации оружия. На Украине якобы пытаются расширить масштабы производства.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — заявил Сухаревский.

Как отмечает РБК, в 2024 году лазерным оружием или разработками владеют такие страны как Китай, Великобритания, Израиль, ФРГ, Франция и Россия. В 2018 году Владимир Путин сообщал о комплексе «Пересвет» во время послания к Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что США сократили поставки Украине ракет Javelin.